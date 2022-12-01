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Lüks otomobil çetesine baskın: 37 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde lüks oto kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 1.12.2022 - 09:42 Güncelleme: 1.12.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Lüks otomobil çetesine baskın: 37 kişiye gözaltı
Piyasa değeri 60 milyon lira değerinde 19 araca el konuldu. Operasyon, ihbarlar üzerine soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla başladı. Avrupa'dan geçici ithalat kapsamında Türk ve yabancı uyruklu şahıslar tarafından Türkiye'ye 19 lüks araç getirildiği tespit edildi. Ülkede kalış süresi dolmasına rağmen geri götürülmeyen araçların Interpol tarafından çalıntı kayıtları olan araçlar oldukları belirlendi.

Derinleştirilen çalışmada yurda sokulan araçların şasi numalarının değiştirildiği de belirlendi. Şasi numarası silinen araçlara hurdaya ayrılmış aynı marka ve modelde Türk plakalı araçların şasi numaralarının işlendiği tespit edildi. İstanbul merkezli 14 ilde faaliyet gösterdiği belirlenen şebekenin 37 ismi belirlendi. Operasyonlarla gözaltına alınan şebeke mensuplarının yasa dışı yollarla soktukları 19 lüks araca el konuldu. Devleti yaklaşık 27 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 37 kişiye adli işlem yapıld


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