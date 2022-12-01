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Balıkesir'deki terör operasyonu! HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı

Balıkesir ve Çanakkale'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Ekleme: 1.12.2022 - 11:03 Güncelleme: 1.12.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'deki terör operasyonu! HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden S.K, çıkarıldığı hakimlikçe 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan S.K'nin, Balıkesir'de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı belirtildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden birini Çanakkale'de, 3'ünü Balıkesir'de yakalamıştı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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