Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede; başörtüsü teklifi, anayasa çalışmaları ile iç ve dış siyasete dair konuların ele alındığı belirtiliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Görüşmede; başörtüsü teklifi, anayasa çalışmaları ile iç ve dış siyasete dair konuların ele alındığı öğrenildi. Görüşme 1 saat sürdü ve Bahçeli Külliye'den ayrıldı.Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede benzer konular ele alınmıştı.