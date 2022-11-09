Instagram'a gelecek yeni özellikler belli oldu

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, yakında yeni özelliklerine kavuşacak.Meta'ya bağlı Instagram'ın kurucusu ve CEO'su Adam Mosseri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla platforma gelecek yenilikleri açıkladı.Instagram'a gelecek yeniliklerInstagram kullanıcıları, artık yapacakları paylaşımları direkt olarak yayınlamak zorunda kalmayacak. Daha önce 3. parti uygulamalar ile gerçekleştirilen 'içerik' zamanlama, artık uygulama üzerinden de yapılabilecek.Kullanıcılar; gönderilerini daha ileri bir tarihte paylaşabilecek. Bu süre, 75 günü aşamayacak.Instagram'ın telefon uygulamasının dışında web uygulaması da güncellendi. Kullanıcılar; daha hızlı ve kolay olması için tasarlanan yeni arayüzden faydalanabilecek.Artık Instagram web arayüzünün sol kısmında; Keşfet, Mesajlar ve Bildirimler gibi hızlı navigasyon menüsü yer alıyor.