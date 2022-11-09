Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Başıboş sokak köpekleri can yakmaya devam ediyor...Son yıllarda artan köpek saldırılarının birçoğu ölümle sonuçlandı.Ağır yaralanmaların da yaşandığı saldırı olaylarına bir yenisi daha eklenmişti.Sokak köpekleri bu kez Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dehşet saçtı. 10 gün önce yaşanan olayda 2 çocuk, uğradıkları saldırının ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.10 yaşındaki P.E. ve 12 yaşındaki Mustafa Erçetin'in yapılan tektiklerde kuduz oldukları öğrenildi.Çocuklardan P.E., sağlığına kavuştu ve cumartesi günü taburcu edildi.Bir süredir uyutulan Mustafa Erçetin ise bugün tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.Konuya ilişkin açıklama Hacettepe Üniversitesi tarafından yapıldı.Açıklamada: 'Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti.' denildi.Türkyie'de sadece 2022 yılı içerisinde 27 kişi başıboş sokak köpeklerin kovalaması, ısırması ya da saldırısı sonucu hayatını kaybetti.