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Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduz olduğu anlaşılan 10 yaşındaki M.E., bir süredir uyutulduğu hastanede vefat etti.

Ekleme: 9.11.2022 - 13:59 Güncelleme: 9.11.2022 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti
Başıboş sokak köpekleri can yakmaya devam ediyor...

Son yıllarda artan köpek saldırılarının birçoğu ölümle sonuçlandı.

Ağır yaralanmaların da yaşandığı saldırı olaylarına bir yenisi daha eklenmişti.

Kuduz oldukları tespit edilmişti
Sokak köpekleri bu kez Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dehşet saçtı. 10 gün önce yaşanan olayda 2 çocuk, uğradıkları saldırının ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

10 yaşındaki P.E. ve 12 yaşındaki Mustafa Erçetin'in yapılan tektiklerde kuduz oldukları öğrenildi.

12 yaşındaki çocuk vefat etti
Çocuklardan P.E., sağlığına kavuştu ve cumartesi günü taburcu edildi.

Bir süredir uyutulan Mustafa Erçetin ise bugün tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Hastaneden açıklama geldi
Konuya ilişkin açıklama Hacettepe Üniversitesi tarafından yapıldı.

Açıklamada: 'Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti.' denildi.

Sokak köpekleri 27 kişinin ölümüne neden oldu
Türkyie'de sadece 2022 yılı içerisinde 27 kişi başıboş sokak köpeklerin kovalaması, ısırması ya da saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
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