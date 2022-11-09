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Bakan Koca’dan aralık uyarısı: Vakalar artabilir

Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül-2 Ekim’den bu yana koronavirüs vaka sayısını açıklamıyordu.

Bakan Koca’dan aralık uyarısı: Vakalar artabilir
Ekleme: 9.11.2022 - 09:29 Güncelleme: 9.11.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca’dan aralık uyarısı: Vakalar artabilir
Bakanlık 6 hafta sonra dün yeni verileri paylaştı. Buna göre, Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'nın bir önceki veriler ise 26 Eylül-2 Ekim tarihlerine aitti. Bu dönemde 23 bin 116 kişinin testi pozitif çıkmış, 24 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aralık ayında Kovid-19 vakalarında artış olabileceğini söyleyen Koca, “Tedirgin olmaya gerek yok” dedi. Risk grubundaki kişilere hatırlatma aşısı olması çağrısı yapan Koca, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini söyledi.

Aşı, kalp krizi...

Fahrettin Koca, kalp kriziyle koronavirüs aşısı arasında bağlantı olduğu iddiasına “Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım” yanıtını verdi. Sağlık çalışanına teşvik Koca, gazetecilerin sağlık çalışanlarına ek ödemelerle ilgili sorusu üzerine “Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak” diye yanıtladı. İki gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlenmişti. Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olan hastanelerle yıllık sözleşme yapabilecek. Özel hastaneler kadrosunun yüzde 20'sini geçmemek şartıyla kamuda görevli doktorları komisyon onayıyla çalıştırabilecek. Yönetmeliğe yönelik eleştirilere de yanıt veren Koca, “Özel hastanelerin muayenehaneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı” ifadelerini kullandı.
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