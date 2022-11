AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Tarihin en yüksek oyunu alacağız

Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Buluşmaları programına katıldı. Programa katılan gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin sorularını cevaplayan Kandemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.AK PARTİ, DÜNYANIN EN GENİŞ ÜYE AĞINA SAHİP PARTİSİAK Parti teşkilatlarının çalışmalarından bahseden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 'Bu dönem çok yoğun bir yaz faaliyetlerinden çıktı teşkilatlarımız. Şimdi hem içe dönük, hem de dışa dönük çalışma yapıyoruz. Birincisi çok geniş bir üye ağımız var. Sadece Tükiye'nin değil, dünyanın ortalamasını aldığımızda en yüksek üye ağına sahip siyasi hareket AK Parti hareketidir. Bizim 11 buçuk milyona yakın üye ağımız var. Bu da şu demek, oy kullanan seçmeni baz aldığımızda, oy kullanan seçmenin yüzde 25'i üyesi olan bir siyasi harekettir AK Parti hareketi. Dolayısıyla Türkiye'nin ortalama sosyolojisinin profilini üyelerimize baktığımızda görüyoruz. Üyelerimiz üzerinden çalışmayı önemsiyor ve kıymetli buluyoruz. Şu anda teşkilatlarımız, yoğun bir şekilde vatandaşlarımızı ziyaret ediyorlar. Üyelerimiz bütün toplumsal kesimlerden olduğu için aşağı yukarı vatandaşlarımızın sıkıntılarının ne olduğunu aktarabilme kabiliyetleri var, bunu kıymetli buluyoruz. İkincisi, teşkilatlarımız çok yoğun bir şekilde sandık çalışmalarını tamamladı. Her sandıkta 9; 3 ana kademeden, 3 kadın kollarından, 3 gençlik kollarından temsilcimiz olur bizim. Her sandıkta Türkiye'de ortalama 250-300 kişi oy kullanır, o sandıkta oy kullanacak olanlara dönük çalışmaları koordine eder sandık sorumlularımız' şeklinde konuştu.TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI BAŞLIYOR...Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın geçtiğimiz günlerde startını verdiği Türkiye Yızyılı'na ilişkin konuşan Kandemir, 'Şimdi Türkiye genelinde sandık sorumlularımızı tespit ettik, o arkadaşlarımız sandıktaki seçmenlerimizle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Önümüzdeki dönem yine Cumhurbaşkanımız bir yandan yoğun bir şekilde il ziyaretlerine devam ederken, teşkilatlarımız da Türkiye'nin dört bir tarafında esnafla, her türlü toplumsal kesimle bir araya gelecekler. Bu bizim hücre çalışmamız, aşağıdan yukarı çalışmamız. Bir de yukarıdan aşağı çalışmamız var. O da Türkiye Yüzyılı ile ilgili. Cumhurbaşkanımız bir toplantı yaptı ve Türkiye Yüzyılı ile ilgili çalışmaların startını verdi. Onun ilerideki ayağını, teşkilatlarımızın koordinasyonunda genel merkez olarak yürüteceğiz. Her ilde, her ilçede toplumsal kesimlerle 'Türkiye Yüzyılı' başlığında bir araya geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'na katkılarını, onların bize söyleyecekleri hedefler varsa o hedeflerin not edilmesini sağlayacağımız, Türkiye Yüzyılı hayalimizi bütün toplumsal kesimlere yayacağımız bir hücre çalışmasını şimdilik teşkilatlarımızın koordinasyonunda yapacağız. Yani Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde Türkiye Yüzyılı buluşmalarını göreceğiz önümüzdeki haftadan itibaren. 2023'e doğru şehir buluşmaları programlarımızı zaten yapıyorduk, şimdi onu Türkiye Yüzyılı buluşmaları şeklinde genişleterek devam edeceğiz. Bu buluşmalara bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız eliyle koordine edeceğiz. Orada çiftçilerle, işçilerle, STK temsilcileriyle, esnafla yani aklımıza gelebilecek bütün sosyal kesimlerle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı hayalimizi paylaşacağız. Sadece AK Pati'ye oy vermiş, AK Patiye gönül vermiş olanlara değil bütün toplumsal kesimlere açık davetler yaparak, bunu koordine edeceğiz' ifadelerini kullandı.GELMİŞ GEÇMİŞ EN YÜKSEK OYU ALACAĞIZ!Kandemir, seçime ilişkin yaptığı açıklamada ise, 'Biz uzun zamandır Cumhurbaşkanımızla birlikte illere gidiyoruz. Oralarda bir şey gördük, görüyoruz. Saha çalışmalarımızda da bunu çok net gördük. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğini, vatandaşta ne kadar etkili olduğunu gördük ve Türkiye'nin tüm illerinde, dünyanın çalkantılı olduğu dönemde bile olağanüstü güzel programlar yaptık. AK Parti'nin en büyük gücü genel başkanı, Cumhurbaşkanıdır. Onun kararlılığı, liderliğinin vatandaşımızda nasıl bir karşılığı olduğunu gördük, görmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. İyi bir netice alacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ifade etmişti; biz bu seçimde, girdiğimiz seçimler içerisinde hem parti olarak, hem de Cumhurbaşkanlığı olarak en yüksek oyumuzu alacağımıza inanıyoruz. Gelmiş geçmiş seçimler içerinde hem AK Parti, hem Cumhurbaşkanımız en yüksek oyunu alacaktır. Sahada gördüğümüz bu. Saha gözlemlerimiz teşkilatlarımız üzerinden bize gelir. Arkadaşlarımız bize raporlar verir. Yani o ilde, o ilçede varsa bir problem, bir sıkıntı, her hangi bir oy kaymasını masaya yatırıyoruz. Tabi biz bunu sadece kendi partimiz için yapmıyoruz, kuşkusuz diğer siyasi partilerin çalışmalarını da masaya yatırıyoruz. Bizim işimiz bu. Dolayısıyla o ilin tablosunu görürüz. Biz muhalefete bakarak siyaset yapmıyoruz. AK Parti yeni bir siyasi hareket değil, 20 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Dolayasıyla milletimiz bizimle kurduğu ilişkiyi bizim karşıtımızdaki rakibe bakarak oluşturmuyor. Tamamen bizim performansımızla ilgili' dedi.