ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 23 Ekim'de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Ekim'de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.