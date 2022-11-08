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Evinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'da üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahsın yapılan sorgusu üzerine uyuşturucuyu satın aldığı şüphelinin evine düzenlenen operasyonda; 3 parça halinde 0.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ekleme: 8.11.2022 - 13:33 Güncelleme: 8.11.2022 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Evinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 0,76 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Adli işlem başlatılan şüpheli şahsın sorgusunda, uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın Yunusemre ilçesindeki ikametinde yapılan aramada, 3 parça halinde 0,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. T.N. (28) isimli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı
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