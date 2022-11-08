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Dev eser hizmete açıldı! İki il arası ulaşım 25 dakikaya düştü!

Erzurum'un Horasan ilçesini Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlayan 46 kilometrelik kara yolunda yer alan 574 metre uzunluğundaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Taşlı Güney-2 Viyadüğü ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Hayırlı olsun. Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 8.11.2022 - 00:49 Güncelleme: 8.11.2022 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
Dev eser hizmete açıldı! İki il arası ulaşım 25 dakikaya düştü!Erzurum'un Horasan ilçesini Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlayan 46 kilometrelik kara yolunda yer alan ve yapımına 2 yıl önce başlanan 574 metre uzunluğundaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü tamamlandı.

Sarıkamış sınırlarında inşa edilen Karakurt Barajı'nda su tutulmaya başlamasıyla yaklaşık 2 yıl önce Sarıkamış-Horasan kara yolu ulaşıma kapatılmış, Karaurgan köyü üzerindeki alternatif yol kullanılmaya başlanmıştı.

Dev eser hizmete açıldı! İki il arası ulaşım 25 dakikaya düştü!

Hizmete açılan Taşlı Güney-2 Viyadüğü ile Horasan-Sarıkamış arasındaki 45 dakikalık yol, 25 dakikaya indi.

Bakan Karaismailoğlu, viyadüğün hizmete açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kars-Erzurum arasında Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Hayırlı olsun. Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Dev eser hizmete açıldı! İki il arası ulaşım 25 dakikaya düştü!

Horasan ilçesi Tavşancık Mahalle Muhtarı Fevzi Daş, AA muhabirine, Taşlı Güney-2 Viyadüğü'nün çok büyük hizmet olduğunu belirterek, 'Viyadüğün yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kışın eski yolda şoförler çok sıkıntı çekiyordu, ister istemez trafik kazaları meydana geliyordu ve buna üzülüyorduk. Bu viyadük ulaşımda bel kemiği oldu, bölge ulaşımı açısından bulunmaz nimet.' diye konuştu.

Dev eser hizmete açıldı! İki il arası ulaşım 25 dakikaya düştü!

Yolu kullanan tır sürücüleri de emeği geçenlere teşekkür etti. ​​​​​​​

Kars-Erzurum arasındaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü hizmete açıldı
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