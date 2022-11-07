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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Sayılı günler kaldı

Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı. Kötü ve zorlu hava şartlarında kullanılması gereken ve takmayanlara ciddi cezalar verilen kış lastiği uygulaması aralık ayı itibarıyla başlıyor. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği kimler için zorunlu? Detaylar haberimizde.

Ekleme: 7.11.2022 - 17:07 Güncelleme: 7.11.2022 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Sayılı günler kaldıOtomobil sahiplerini ilgilendiren kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yapılan denetlemelerde kış lastiği takmayan şoförleri ise para cezası bekliyor.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl aynı tarihler arasında uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu uygulama şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak.

KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması; şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak. Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

Resmi Gazete' de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları ise illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacaktır.

Bunların dışındaki ticari olmayan şahsi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takmayan araç sahipleri ise para cezasına çarptırılıyor. Gerekli denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişiler hakkında 776 TL para cezası uygulanacak.
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