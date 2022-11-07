'Hey Siri'ye veda: Bir dönem sona eriyor

​Apple'ın dijital asistanı, kendisine komut vererek çalıştırabileceğiniz bir yapay zekadır. Özellikle eğlenceli cevaplarıyla kullanıcıların gözdesi haline gelen uygulama, kendisini uyandırmak için kullanılan “Hey Siri” ifadesine veda ediyor.Siri, Apple'ın iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinde kullanılabilen bir dijital asistandır. Uygulamanın amacı, kendisine sorulan soruları cevaplamak ve kullanıcının yapmak istediklerini gerçekleştirmektir. Geliştirici şirket, ilk başta Android ve BlackBerry'de kullanılabileceğini açıklasa da Apple'a satıldıktan sonra plan iptal edildi ve Apple'a özel oldu.Şimdi ise Apple, dijital asistanı Siri'yi sesli çalıştırmak için kullanılan “Hey Siri” ifadesini, tek kelimeye indirerek “Siri” ile değiştirmeye hazırlanıyor.Yeni uyandırma komutunun önümüzdeki yıl veya 2024'te kullanıma sunulması bekleniyor. Apple, komut değişiklinin nedeni hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak tahminler, aksanı işaret ediyor.Zira çıkarılan “Hey” kelimesi, İngilizce konuşulan her ülkede aynı söylenemiyor. Bununla birlikte yapay zekanın söyleneni anlaması da zorlaşıyor. Dijital asistanın tek bir kelimeyi anlaması ne kadar kolaylaşsa da bunu birçok dile uyarlamak işi zorlaştıracaktır.Bloomberg'in haberine göre bu küçük değişiklik için Siri'nin temel yapay zeka algoritmasının yeniden yazılması gerekiyor. Bununla beraber Apple'ın Siri'yi üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle daha uyumlu yapmaya çalıştığı da iddia ediliyor.Zira artık “Siri” komutuyla beraber uygulama geliştiricilerinin işi kolaylaşacak. Bu sebepten ötürü iddianın doğruluk oranı oldukça yüksek.