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EGM: Türkiye Yüzyılı için yolumuza devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde atılan iftiralara yönelik olarak gayretlerinin çabaların ve yaptıklarının Türk halkının farkında olduğunu ve Türkiye Yüzyılı için yollarına devam edeceklerini belirterek, “Suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, yabancı istihbarat teşkilatlarının ve onların taşeronlarının iftiraları, örtülü-açık suçlamaları, itibarsızlaştırma ve mücadeleden düşürme hamleleri ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz” dedi.

Ekleme: 7.11.2022 - 16:41 Güncelleme: 7.11.2022 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
EGM: Türkiye Yüzyılı için yolumuza devam edeceğiz
Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde atılan iftiralara yönelik olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Türk halkına seslendi. Türk Polis Teşkilatı ve tüm güvenlik güçlerinin her fırsatta kötülemeyi vazife edinmiş olanlar görevlerinin başında olduklarının altı çizildi.

HER OPERASYONA KARŞI TARAF OLUYORLAR

Sosyal medya üzerinden paylaşımda şunlara yer verildi: 100 bin kaçak göçmeni sınır dışı ediyoruz, "Burada ne işleri vardı?" diyorlar. Organize suç örgütlerini tek tek çökertiyoruz, üyelerini yakalayıp Adalete teslim ediyoruz, "Nereden çıktılar?" diye soruyorlar. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık, en büyük gözaltıları, en büyük tutuklamaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz, kökünü kurutuyoruz, "Bunları niçin yakalıyorsunuz? Neden bu kadar yakalıyorsunuz? Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar" diye en ağır suçlamaları yöneltiyorlar.

FETÖ'nün belini kırdık, operasyonlarımız kesintisiz sürüyor, "Bitmedi mi hala?" sorusu ile karşılaşıyoruz. PKK/KCK'yı çökerttik, şehirlerimiz huzur içerisinde. Buna rağmen karalama derdindeler. Sanal kumardan siber suçlara, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar suç ve suçlunun peşindeyiz, hiçbirine nefes aldırmıyoruz.

Suç ve suçluyla mücadelede tarihimizin en başarılı dönemindeyiz. Geçen yılı sıfır faili meçhul cinayetle tamamladık. Bu yıl trafik kazalarındaki ölümler yüzde 12 azaldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddette ihbar anından çok kısa süre sonra olay yerindeyiz. Pandemiden depreme, sellerden yangınlara kadar 7 gün 24 saat Aziz Milletimizin ve ülkemizin huzuru için teyakkuzdayız."

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Gayret, çaba ve yapılanları Türk halkının farkında olduğunu ifade eden EGM, "Suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, yabancı istihbarat teşkilatlarının ve onların taşeronlarının iftiraları, örtülü-açık suçlamaları, itibarsızlaştırma ve mücadeleden düşürme hamleleri ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. 15 Temmuz'u başaramayanların bize nasıl kin beslediğini biliyoruz.

Coğrafyamızdaki istikrarsızlığa bizi bulaştıramadıkları için hırslandıklarını biliyoruz. Her türlü saldırılarına direnen ve fırsat vermeyen güvenlik güçlerimizi hazmedemiyorlar. Bunu da biliyoruz. Türkiye yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz" denildi.
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