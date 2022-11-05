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TSK'nın yeni aracı ZAHA ihracata hazırlanıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ihracata hazırlanıyor.

Ekleme: 5.11.2022 - 12:20 Güncelleme: 5.11.2022 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
TSK'nın yeni aracı ZAHA ihracata hazırlanıyor...
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda ZAHA'yı sergiledi.

Kalifikasyon çalışmalarında sona gelinen ve envantere girmeye hazırlanan ZAHA, gemiyle yaklaşık 1,5 ayda Endonezya'ya götürüldü. Fuar ile ZAHA, yurt dışında ilk kez sergilenmiş oldu.

FNSS ZAHA Program Müdürü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ZAHA Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında Mart 2017'de imzalanan sözleşmeyle başladığını söyledi.

Proje kapsamında üretilecek araçların Deniz Piyade Tugayı'nın emrine verileceğini belirten Kaplan, 'Projemizde kalifikasyon aşamasını tamamlamak üzereyiz. Kalifikasyon aşamasının tamamlanmasını müteakip araçlarımızı Deniz Kuvvetlerinin emrine sunuyor olacağız.' dedi.

ZAHA'nın FNSS'nin şu ana kadar ürettiği denizde operasyon yapabilen ilk aracı olduğuna işaret eden Kaplan, 'Aynı zamanda dünyada da eşi benzeri çok az olan bir araç. Dünyada sadece ABD'nin çok eski bir tasarımı var. ZAHA ona göre çok daha güncel ve üstün özelliklere sahip.' diye konuştu.

3 varyantı var

Aracın özelliklerine ilişkin de bilgi veren Kaplan, ZAHA'nın hem mayın hem balistik koruma özelliklerine sahip olduğuna dikkati çekti. Aracın denizde 7 knot maksimum sürate erişebildiğini anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

'Karada da saatte 70 kilometre sürate erişebiliyor. Aracımızda toplam 21 personel taşıyabiliyoruz. 3 farklı varyantımız var. Bir tanesi fuarda da göstermiş olduğumuz personel taşıyıcı araç. Buna ilave olarak komuta ve kurtarma araçlarımız bulunmakta. Komuta ve personel taşıyıcı araçlarımızda uzaktan komutalı silah sistemine sahibiz. Bu silah sisteminde aynı anda 2 silahımız bulunmakta. 40 mm bombaatar ve 12,7 mm otomatik makinalı tüfeğe sahip. Şu anki silah sistemimiz üstün özelliklerle görev yapıyor. Otomatik hedef takip sistemi kendi hesaplamasını yapıyor ve çok efektif şekilde düşman unsurlarını yok edebiliyor.'

Kaplan, denizdeki ihtiyacı karşılarken bir taraftan da mayın ve balistik gereksinimleri sağlayabilmesi için ZAHA'yı uğraşlarla optimize ettiklerini ve hedeflenen sonuca ulaşıldığını söyledi.

Endonezyalı askerler aradığını ZAHA'da buldu

Son birkaç yıldır Endonezya'nın bu araca ilgisinin devam ettiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

'Geçtiğimiz mayıs ayında Endonezya Deniz Piyade Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti ve aracımızı inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda deniz testlerini icra ettik kendisiyle. Kendileri geldiklerinde aracı çok beğendiklerini ifade ettiler. Bu aracın benzeri kabiliyetlere sahip ABD'li bir çözüm var ancak aracımız bu araçtan çok daha üstün özelliklere sahip. Endonezya ordusu hali hazırda bahsettiğim araçlara sahip ve orada yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ZAHA'yı gördüklerinde çok memnun oldular ve bu aracı çok hızlı şekilde tedarik etme isteklerini ifade ettiler. Bu doğrultuda fuara aracımızı getirerek hem onlara tekrar görme fırsatı sağladık hem de detayları görüşebilecek bir ortam yaratmış olduk. Umudumuz kısa sürede sözleşmeye dönüştürmek yönünde.'
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