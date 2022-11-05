Rusya'da kafe yangını! 15 kişi hayatını kaybetti!
Rusya'nın başkenti Moskova yakınında bir kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Yangında en az 5 kişinin de yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmalarına gerek olmadığı duyuruldu.
RIA Novosti Haber ajansı, dün gece Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Moskova'nın yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan şehirdeki kafede yer alan 250 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.
Yangında en az 5 kişinin de yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmalarına gerek olmadığı duyuruldu.