Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.İki bölgede 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.MSB açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.