23 tonluk devasa Çin roketinin parçası Dünya'ya düştü

Çin'in fırlattığı uzay roketi Dünya'ya düştü... Amerika Birleşik Devletleri Uzay Komutanlığı'nın Twitter'daki açıklamasına göre, 23 tonluk devasa roket parçası Pasifik Okyanusu'na düştü. Söz konusu roket, Çin'in kendi uzay istasyonu Tiangong'u tamamlamak için üçüncü ve son modülü taşıyan Long March 5B roketinin büyük bir parçasıydı.Çin'in roket tasarımcıları, roket aşamasının tam olarak nereye düşeceğini bilmiyordu. Kontrolden çıkan devasa roket parçası Dünya'nın yörüngesinde dolanırken milyarlarca insanda endişeye neden oldu. Hatta İspanya'daki çeşitli havaalanlarının üzerindeki hava sahasının ihtiyati tedbir olarak kapatıldığı açıklandı. Yetkililer, Barselona, Tarragona, Reus ve Ibiza havaalanları üzerindeki hava sahasını geçici olarak kapattı. Bu haftanın başlarında, Filipinler Uzay Ajansı da vatandaşlarını uyararak, roketin iniş bölgesinin ülkedeki adalara yakın olabileceğini belirtti.Long March 5B roketinin güçlendiricisi, uzaydan düşen tek insan yapımı nesne değil. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerden fırlatılan uzay aracı parçalarının yakın zamanda Dünya'ya geri döndüğüne şahit olduk. Ağustos ayında ABD merkezli uzay şirketi SpaceX'e ait bir uzay aracının parçası Avustralya'daki bir koyun çiftliğinde bulundu.