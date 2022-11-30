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Valilik kararı duyurdu! Hakkari'de gösteri, yürüyüş ve hava faaliyetlerine 15 günlük yasak

Hakkari'de her türlü yürüyüş, gösteri ve etkinlik ile her türlü hava faaliyeti, güvenlik gerekçesiyle 15 gün süreyle yasaklandı.

Ekleme: 30.11.2022 - 19:13 Güncelleme: 30.11.2022 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Valilik kararı duyurdu! Hakkari'de gösteri, yürüyüş ve hava faaliyetlerine 15 günlük yasakValilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 30.11.2022 ile 12.12.2022 tarihleri arasında yapılacak her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi, dilek feneri, balon uçurmak gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 30.11.2022 tarihi saat 00.01'den 14.12.2022 tarihi saat 23.59'a kadar on beş (15) gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, dron, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklaması kararı alınmıştır.'
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