MSB komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından komandoların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağaralara girdiği ve mağaraları imha ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.Yapılan paylaşımda, 'Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun' ifadelerine yer verildi.