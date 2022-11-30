Mehmet Kasapoğlu: Her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik

Ankara'da üniversiteye hazırlanan gençler için hazırlanan eğitim modülünün tanıtımı amacıyla Kültür Evi'nde program düzenlendi.Düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.Bunun yanı sıra etkinlikte çok sayıda öğrenci yer aldı.Bakan Kasapoğlu, öğrencilere sağlanan eğitim, sosyal ve sportif imkanların 20 yıl öncesine göre çok daha farklı bir konumda olduğunu belirterek, 'Eskiden 70 üniversite varken şimdi 208 üniversite ile Türkiye her bir gencinin üniversiteye erişimini önemseyen, bunun için üreten bir ülke. Türkiye'de eskiden 180 bin kişi için yurt varken, başvuran 100 kişiden 10'u, 15'i ancak yurtlara yerleşiyorken; şimdi 850 bin yurt kapasitesi var.Bu yıl Ankara'da başvuran her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Biz gençler için çalışıyoruz. Bu verdiğim rakamlar, istatistikler bunların somut bir şekilde icraata döküldüğünün göstergesi.' diye konuştu.DHA'nın haberine göre, Bakan Kasapoğlu, daha sonra öğrenciler için hazırlanan eğitim modüllerini verdi.