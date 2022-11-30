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Malatya'da zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.11.2022 - 15:41 Güncelleme: 30.11.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

G.G. (48) idaresindeki 33 N 2186 plakalı tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde O.A. (25) yönetimindeki 34 DLH 422 plakalı otomobil ve İbrahim Ağar'ın (59) kullandığı 44 NZ7 88 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücülerinden İbrahim Ağar ile yanında bulunan Nihat Kozant kaza yerinde hayatını kaybederken sürücüler G.G. ile O.A. yaralandı.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.


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