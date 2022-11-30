Hindistan ve Pakistan Büyükelçilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Paul, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Paul'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Junaid, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Junaid'in oğulları ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.