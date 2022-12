Bakan Çavuşoğlu Polonya'da fahri konsolosluk açılışı gerçekleştirdi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da fahri konsolosluk açılışı gerçekleştirdiÇavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi'ne katılmak ve Türkiye'nin Fahri Başkonsolosluğunun açılışını yapmak üzere Lodz'a geldi.Açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, Lodz'daki temsilciliğin Türkiye'nin Polonya'daki 4'üncü başkonsolosluğu olduğunu, 5'incisinin de yakında Gdansk şehrinde açılacağını söyledi.Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en çok Türkiye ve Polonya gibi bölge ülkelerini etkilediğini işaret ederek 'Bu süreçte oynadıkları rol ve üstlendikleri sorumluluk için Polonya'ya teşekkür ederim. Sığınmacı yükü dahil birçok sorumluluğu üstlenen Polonya'ya tüm Avrupa'nın bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum.' ifadesini kullandı.Polonya-Ukrayna sınırına düşen füzenin neden olduğu can kayıpları için taziyelerini ileten Çavuşoğlu, Ankara-Varşova ilişkilerinin 6 asır öncesine dayandığını anımsattı.Çavuşoğlu, Avrupa ve dünya tarihinin en uzun ve kesintisiz ilişkilerinden birinin Polonya ile Türkiye arasında olduğuna dikkati çekerek '23 Temmuz 1923'te imzaladığımız dostluk anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden biri Polonya'dır. İlişkilerimiz her alanda ilerliyor ve gelişiyor. Bunu yüksek düzeyli stratejik konsey seviyesine çıkararak daha da derinleştireceğiz.' diye konuştu.Lodz'da 200 Türk firmasının olduğunu aktaran Çavuşoğlu, 'Farklı alanlarda başarılı faaliyetleri var ve kendileriyle gurur duyuyoruz. Fahri Konsolosumuz da burada hem Polonyalı dostlarımıza hem de burada yaşayan vatandaşlarımıza aynı şekilde destek verecek. Polonya makamları da gerekli destekleri kendilerinden esirgemeyecekler.' ifadelerini kullandı.Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da iki ülke ilişkilerinin önemine değinerek 'Kültürel, parlamenter ve tarihi diplomasi oldukça önemli. Bunu hep dile getiriyoruz. Bugün de bunu temsil ediyor. Yerel temsilciler, yabancı ülkelerden Polonya'ya gelen kişileri bulundukları bölgede yerel halk ile birleştiriyor. Bu tarz bir birliğe hem Türkiye hem Polonya büyük önem veriyor.' diye konuştu.Polonya'nın da Türkiye'de 4 fahri konsolosluğu olduğunun altını çizen Rau, 'Biz de Türkiye topraklarında 5'inci fahri konsolosluğumuzu açmayı planlıyoruz. Bu, 6 asır boyunca bizim halklarımızı birleştiren dostluğun simgesidir. Gıda koridoruna ilişkin anlaşma, Türkiye sayesinde imzalandı.Bu, bölge toplumlarını genel bir açlık durumundan kurtarmış bir anlaşmadır. Bunu her zaman anımsayacağız.' ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Fahri Konsolos Ryszard Marcinkowski'ye atama belgesi teslim edildi.Gerçekleştirilen törene Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat'ın yanı sıra Türk ve Polonyalı yetkililer ve iş insanları da katıldı.