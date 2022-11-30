Ankara’da 7 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında ölümlere neden olan sahte içki ve ham maddesine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki yapımında kullanılmak üzere kaçak şekilde üretilen etil alkolün depolandığı adresi tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi. Baskında 7 top etil alkol ele geçirilirken E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Etili alkol 'ün sosyal medya üzerinden satıldığı ortaya çıktı. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarında; sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunulan etil alkolün Ankara'da depolandığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, merdiven altı olarak tabir edilen 1 depoya düzenlediği operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirilirken E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Farklı illerden getirilen etili alkolün depoda toplandığı ve sosyal medya üzerinden müşteri bulunarak satış işlemin gerçekleştiği ortaya çıktı.