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Ankara’da 7 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında ölümlere neden olan sahte içki ve ham maddesine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Ekleme: 30.11.2022 - 11:33 Güncelleme: 30.11.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da 7 ton etil alkol ele geçirildi
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki yapımında kullanılmak üzere kaçak şekilde üretilen etil alkolün depolandığı adresi tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi. Baskında 7 top etil alkol ele geçirilirken E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Etili alkol 'ün sosyal medya üzerinden satıldığı ortaya çıktı. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarında; sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunulan etil alkolün Ankara'da depolandığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.


Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, merdiven altı olarak tabir edilen 1 depoya düzenlediği operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirilirken E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Farklı illerden getirilen etili alkolün depoda toplandığı ve sosyal medya üzerinden müşteri bulunarak satış işlemin gerçekleştiği ortaya çıktı.


Ankara’da 7 ton etil alkol ele geçirildi
Ankara’da 7 ton etil alkol ele geçirildi
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