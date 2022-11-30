Akşener'den CHP'nin 'kulak çekme' çağrısı sonrası mesaj gibi sözler! 'Yufka yüreklilerin yolculuğumuzda yeri yoktur!'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulunmuştu:"Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi diyorum...""KULAĞINI EVİN REİSİ ÇEKER"CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına tepki göstererek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Altay şu ifadeleri kullandı:"Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz."AKŞENER: YUFKA YÜREKLİLERİN YERİ YOKGelişmelerin ardından bugün partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener, şöyle konuştu:"Bu seçim milletimiz için ya köprüden önce son çıkış, ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı, kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Merhum düşünce insanımız Galip Erdem'in dediği gibi; Türk milletini sevmekte birleşenler birbirlerini sevmeye mecburdurlar. Herkes bilmelidir ki hiçbir kardeşimizin bir diğerinin kalbini kırmaya hakkı olmadığı gibi, kaybedeceğimiz ya da vazgeçeceğimiz tek bir dava arkadaşımız da yoktur. Üzerine basarak vurgulamak isterim ki; bu hassasiyete İYİ'ler ailesinin bu temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır."