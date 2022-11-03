  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,16 - 18,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

WhatsApp, 'Topluluklar' özelliğini duyurdu

Meta, WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren "Gruplara" ek olarak, kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkanı tanıyan "Topluluklar" özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Ekleme: 3.11.2022 - 17:15 Güncelleme: 3.11.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp, 'Topluluklar' özelliğini duyurdu
WhatsApp Topluluklar özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, birçok grubu tek bir çatı altında toplayabilecek.

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni 'Topluluklar' özelliği sayesinde WhatsApp içinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolayca okunabilecek.

WhatsApp Topluluklar özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatına sahip olacak. 'Topluluklar' özelliği sayesinde kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan kolayca haberdar olabilecek. WhatsApp, getirdiği yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların, kendileri için önemli olan konularda daha büyük oluşumlar altında toplanabilmelerini amaçlıyor.

'Topluluklar' özelliği aynı zamanda yöneticilere de daha geniş kontrol imkanları sunuyor. Topluluk üyelerine gönderilen duyuru mesajlarını belirlemenin yanı sıra yöneticiler, 'Topluluklar'a dahil edilecek gruplara ve kullanıcılara da karar verme yetkisine sahip olacak.

Kullanıcılar, Android'de sohbetlerin üst kısmında, iOS'ta ise alt kısımda yer alan yeni 'Topluluklar' sekmesi aracılığıyla bu özelliğe erişebilecek, sıfırdan yeni bir Topluluk oluşturabilecek veya mevcut gruplarını Toplulukları'na ekleyebilecek. Bir topluluğa katılan kullanıcılar, mevcut grupları arasında kolayca geçiş yapabilecek ve yöneticiler tarafından Topluluk'taki kullanıcılara gönderilen duyuruları okuyabilecek.

KULLANICILAR GRUPTAN SESSİZCE AYRILABİLECEK

Birbirine bağlı toplulukların, kendi aralarında iletişim kurmak için daha özel ve daha güvenli yollara duydukları ihtiyaçtan yola çıkan WhatsApp, 'Topluluklar' ile birlikte platforma yenilikler de getiriyor.

Yeni gelen özellikler ile birlikte tüm kullanıcılar, çevrim içi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanı elde edecek. Ayrıca, grupta konuşulanların gizliliğinin korunması adına WhatsApp Topluluklar'daki yöneticiler, gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma yetkisine de sahip olacak.

Kısa bir süre önce mesajlara emoji ile tepki verme özelliği, grup yöneticilerine mesaj silme yetkisi verilmesi, dosya paylaşımının 2 gigabayta kadar olan dosyaları destekleyecek şekilde artırılması ve 32 kişiye kadar tek dokunuşla sesli arama seçeneğinin getirilmesi gibi özellikleri kullanıma sunan WhatsApp, 'Grupları' ve 'Topluluklar'ı daha da güçlendirecek yeni özelliklerin de yakın dönemde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Yeni gelen özellikler ile birlikte sohbet içi anketler düzenlemek ve aynı grup veya toplulukta bulunan kullanıcıların bir konu ile ilgili genel görüşünü öğrenmek mümkün olacak.

Ayrıca, daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve 1.024 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkan tanıyacak.

Kılıçdaroğlu 'tefeci' dediklerine gitti
Türkiye yeniden öncü olmuştu: Rusya’dan tahıl koridoru anlaşmasına yanıt
İmran Han'a suikast girişimi sonrası Pakistanlı gazeteci canlı yayında anlattı: Şahbaz Şerif'in sözleri bir hiç! İç savaş çıkacak
Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı
Ümraniye'de klima borusu patlayan İETT'de yolcu yaralandı
İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı
Alman enerji devi Uniper'den rekor zarar
KRT TV Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı
Bodrum'da su ishale hattı yine patladı! Asfalt yarıldı, su baskınları yaşandı
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Kremlin: Türkiye’nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörü
TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi
PKK programında sunum yapan TTB'li Halis Yerlikaya hasta bakmaya devam ediyor
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Elinde belge varsa çık ortaya koy
İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız bir şekilde işten çıkardıkları işçi için işe iade kararı
Firari Danıştay üyesi kıskıvrak yakalandı
Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında: 'Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor'
WhatsApp, 'Topluluklar' özelliğini duyurdu

WhatsApp, 'Topluluklar' özelliğini duyurdu

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor