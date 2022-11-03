Üç ülke daha Covid-19 kısıtlamasını kaldırdı

Koronavirüs önlemleri kapsamında üç ülke daha ülkeye girişlerde uyguladıkları aşı kartı ya da negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı. Etiyopya, Somali ve Cezayir’in uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırdığı bildirildi.

Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından bu üç ülkeye seyahat etmeyi planlayan yolculara yönelik yaptığı bilgilendirmede, Etiyopya, Somali ve Cezayir'de uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı ifade edilerek bu üç ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.