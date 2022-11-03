Türkiye için doğalgaz analizi: Yakında güçlü ticaret merkezi olabilir

Rusya'nın Türkiye'de doğalgaz aktarma merkezi kurulmasına dair önerisi, Ankara tarafından olumlu karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerin sürdüğünü, Trakya'nın gaz merkezi konusunda öne çıktığını söyledi.Londra merkezli Middle East Eye, 'Enerji krizi: Türkiye, Avrupa için çözümlerde nasıl önemli bir rol oynayabilir?' başlıklı bir görüş yazısı yayınladı. Yazıda, 'Türkiye'nin çok yakında Rusya ile Avrupa arasında güçlü bir gaz ticaret merkezi ve hayati bir enerji arabulucusu haline gelebileceği' belirtildi.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının enerji fiyatlarını önemli ölçüde etkilediği, Avrupa ülkelerinin doğalgaz, petrol ve kömür ithalatında büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olduğu hatırlatıldı.'Rusya, son 20 yılda Avrupa enerji pazarında liderliğini sürdürürken, Türkiye kuzey komşusu ile rekabet edebilmek için kendisini bir gaz ticaret merkezi olarak konumlandırmak için atılımlar yapıyor.2000'li yıllarda Türkiye'nin gaz piyasası ve altyapısı hızla büyüdü. AB'nin, alternatif tedarik kaynaklarına olan ihtiyacı arttıkça yeni boru hattı projelerinin gündeme gelmesiyle birlikte hızla gelişti.' denildi. Türkiye'nin yüksek gaz tüketim ve ithalat hacmine, gelişmiş bir pazara ve iyi bir fiziksel altyapıya sahip olduğu vurgusu yapılan yazıda, 'Bütün bunlar, Türkiye'nin her iki tarafı da memnun edecek bir aktör olarak ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.' tespitinde bulunuldu.'Günde 133 milyon metreküp doğalgaz gönderme kapasitesine sahip'Aynı yazıda, Türkiye'nin Avrupa'ya yardım etme çabalarına dikkat çekilerek, köklü sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri sayesinde haziran ayında Bulgaristan'a bir miktar gaz tedarik edildiği kaydedildi. Konuyla ilişkin, 'Türkiye, iki LNG terminali ve iki yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi ile günde 133 milyon metreküp doğalgaz gönderme kapasitesine sahip.' notu paylaşıldı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu ayın başlarında, Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz merkezini oluşturmaya ilişkin teklifte bulunduğu anımsatıldı.