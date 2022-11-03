İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 40 zam geliyor

Göreve geldiği günden bu yana izlediği popülist politikalar nedeniyle belediyeyi borç batağına sürükleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir belediyesini içine düştüğü mali krizden kurtarmak için zamma sığınmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanacak tahmini gelir gider bütçesi bu haliyle kabul edilirse 1 Ocaktan itibaren kent genelinde 25 lira olan açık otopark ücreti 35 liraya çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi en son geçtiğimiz Haziran ayında otoparklara yüzde 33.5 zam yapmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin zam furyasından kent genelindeki açık ve kapalı otoparklar da nasibini aldı. Önümüzdeki günlerde büyükşehir belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı tahmini gelir gider bütçesinde otopark ücretlerine yüzde 50'ye varan artış öngörüldü.*Bostanlı Migros Üstü Otoparkı: 0-2 Saat 15 TL'den 120 TL'ye 2-4 Saat 18 TL'den 25 TL'ye 4-6 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 6-12 Saat 25 TL'den 35 TL'ye, 12-24 saat 30 TL'den 40 TL'ye çıkacak.Saat 19:00 İle 09:00 Arası (14 Saat) 8 TL'den 10 TL'ye Aylık Abone Ücreti 450 TL'den 550 TL'ye çıkacak.*Bornova Pazaryeri Katlı Otoparkı 0-2 Saat 15 TL'den 20 TL'ye 2-4 Saat 18 TL'den 25 TL'ye 4-6 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 6-12 25 TL'den 35 TL'ye Aylık Abone Ücreti 575 TL'den 700 TL'ye çıkacak.*Dr. S. Akçiçek Kültür Merkezi Altı Otoparkı: 0-2 Saat 15 TL'den 20 TL'ye 2-4 Saat 18 TL'den 25 TL'ye 4-6 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 6-12 25 TL'den 35 TL'ye Aylık Abone Ücreti 590 TL'den 800 TL'ye çıkacak.*Alsancak Atatürk Spor Salonu Yeraltı Otoparkı: 0-2 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 2-4 Saat 25 TL'den 35 TL'ye 4-6 Saat 30 TL'den 40 TL'ye 6-12 35 TL'den 50 TL'ye Aylık Abone Ücreti 890 TL'den bin 400 TL'ye çıkacak.*Göztepe Katlı Otoparkı Aylık Abone Ücreti: 500 TL'den 600 TL'ye çıkacak.*Kültürpark Yeraltı Otoparkı: 0-2 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 2-4 Saat 25 TL'den 35 TL'ye 4-6 Saat 30 TL'den 40 TL'ye 6-12 35 TL'den 50 TL'ye Aylık Abone Ücreti 890 TL'den bin 250 TL'ye çıkacak.Alsancak Katlı Otoparkı: 0-2 Saat 20 TL'den 35 TL'ye 2-4 Saat 25 TL'den 30 TL'ye 4-6 Saat 30 TL'den 35 TL'ye 6-12 saat 35 TL'den 40 TL'ye Aylık Abone Ücreti 890 TL'den bin 100 TL'ye çıkacak.*Çankaya Katlı Otoparkı: 0-2 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 2-4 Saat 25 TL'den 35 TL'ye 4-6 Saat 30 TL'den 40 TL'ye 6-12 35 TL'den 50 TL'ye Aylık Abone Ücreti 890 TL'den bin 250 TL'ye çıkacak.*Konak Katlı Otoparkı: 0-2 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 2-4 Saat 25 TL'den 35 TL'ye 4-6 Saat 30 TL'den 40 TL'ye 6-12 35 TL'den 50 TL'ye Aylık Abone Ücreti 890 TL'den bin 250 TL'ye çıkacak.*Mimar Kemalettin Katlı Otoparkı: 0-2 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 2-4 Saat 25 TL'den 35 TL'ye 4-6 Saat 30 TL'den 40 TL'ye 6-12 35 TL'den 50 TL'ye Aylık Abone Ücreti 890 TL'den bin 400 TL'ye çıkacak.*Gaziemir Katlı Otoparkı 0-24 Saat 10 TL'den 15 TL'ye çıkacak.Açık Alan Otoparkları 0-12 Saat 25 TL 35 TL'ye, 12-24 Saat 50 TL'den, 700 TL'ye çıkacak.Tam Otomatik Katlı Otopark: 0-2 Saat 25 TL'den 30 TL'ye 2-4 Saat 30 TL'den 35 TL'ye 4-6 Saat 35 TL'den 40 TL'ye 6-12 saat 40 TL'den 50 TL'ye Aylık Abone Ücreti 890 TL'den bin 300 TL'ye çıkacak.*Kahramanlar Katlı Otopark: 0-2 Saat 15 TL'den 20 TL'ye 2-4 Saat 18 TL'den 25 TL'ye 4-6 Saat 20 TL'den 30 TL'ye 6-12 saat 25 TL'den 35 TL'ye Aylık Abone Ücreti 350 TL'den 450 TL'ye çıkacak.