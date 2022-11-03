İstanbul'da Atatürk heykeline baltalı saldırı

İstanbul gündüz gözü ile bir provokasyona sahne oldu. Samsun'dan sonra İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Atatürk Anıtı saldırıya uğradı.Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na saat 17.00 sıralarında baltalı saldırı düzenlendi. M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi.Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşlar ise saldırıya ve saldırgana büyük tepki gösterdi. Polisin erken müdahalesi sayesinde olası bir gerilimin de önüne geçildi.Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, 'Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır' denildi. Soruşturmaya devam ediliyor.