Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Emekli ve memur zammı için veriler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Ekim 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu.Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek.Ocak zammı için artık sadece 2 veri kaldı.Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.Böylece 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 10,36 oldu.Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 10,36 oranında zam oluştu.Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.TÜİK'in açıkladığı 4 aylık enflasyon oranının ardından en düşük emekli maaşı da 4 aylık zam oranı ile 3500 TL'den 3 bin 862 TL olacak.Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2022 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yılın tamamında enflasyon beklentisi yüzde 67,78 oldu.Temmuz ayında 42,5'lik zam alan emekliler bu hesaba göre yüzde 25,8'lik bir zam alacak.Bu orana göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurların ocak zammına göre maaşları şöyle olacak:MEMUR MAAŞIMevcut: 9 bin 109 TLZamlı: 10 bin 827,67 TLMEMUR EMEKLİSİ MAAŞIMevcut: 6 bin 077 TLZamlı: 7 bin 223 TLSSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)Mevcut: 4 bin 687 TLZamlı: 5 bin 524 TLSSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)Mevcut: 2 bin 906 TLZamlı: 3 bin 425 TLBAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİMevcut: 4 bin 197 TLZamlı: 4 bin 947 TLBAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİMevcut: 3 bin 335 TLZamlı: 3 bin 931 TLEnflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 olurken, 2022 yılı tamamı için bu rakam yüzde 73,12 olarak kayda geçti.Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olarak gerçekleşecek.Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61 zam alacak.Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde22.75'i bulacak.TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 103 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 700 liraya yükselecek.EMEKLİ ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR OLACAKSSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.