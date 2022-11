AK Parti iktidarının 20. yılında anma mesajlar art arda geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kuruldu. AK Parti 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde ise yüzde 34,28 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti 20 yıl boyunca da oy oranını artırarak yoluna devam etti, başarılardan başarılara imza attı. AK Partililer seçim zaferinin 20. yılında sosyal medyadan anma mesajları paylaşılmaya başlandı. Kimileri seçim zaferlerinin oranlarını yıl yıl paylaştı, kimileri ise fotoğraf kareleriyle zaferi andı.BAŞKAN ERDOĞAN, TARİHİ FOTOĞRAF KARESİNİ PAYLAŞTI!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti'nin 20 yıl önceki tarihi zaferinin yaşandığı 3 Kasım 2002 tarihindeki genel seçimlerde, "2181" numaralı sandık başında oy kullanırken çekilen fotoğraf karesini zaferin yıl dönümünde dijital paylaşımların yapıldığı Twitter hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan'ın dijital paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabından bu kare "20 yıl önce bugün, bu saatler… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" ifadeleri kullanılarak paylaşım yapıldı.ANMA MESAJLARI ART ARDA GELDİ"AK PARTİ'MİZİN İKTİDARA GELİŞİNİN YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN"AK Partililerden anma mesajları ise ardı ardına geldi. Sosyal medyada binlerce mesaj atıldı, dönemin seçim konuşmaları videosu, fotoğraf kareleri, gazete küpürleri ve afişlerden örnekler paylaşıldı.İşte AK Partililerin o paylaşımlarından bazıları:AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıl dönümü kutlu olsun. Milletimizin desteği ve duası yapılan tüm işlerin harcıdır. Bu yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı ufkunu kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda nice yıllar diliyoruz. Ülkemizin üzerindeki karanlık vesayet tezgâhlarının dağıtıldığı, demokrasimizin adım adım güçlendiği günler, haftalar, aylar ve yıllar boyunca bu mücadeleyi verdik. Bugün artık Cumhuriyetimizin yeni ufuklara özgüvenle ulaşacağı yeni bir aşamadayız. Tüm bu yollar boyunca milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunduk. Bu yolda azim ve emekle çalışan teşkilatlarımız başta olmak üzere pek çok arkadaşımız bir büyük iradenin parçası oldular. Bugün daha tecrübeli ve aynı zamanda daha taze bir iradeye sahibiz. Aramızdan ayrılıp ahiret yurduna göçenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Akıl ve alınteriyle milletimiz için yapılan işlere emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle nice ufuklara ulaşma irademizi tazeliyoruz."İNŞALLAH TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN İNŞASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir: Bundan tam 20 yıl önce, 3 Kasım 2002'de Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, milletimizin takdir ve teveccühü ile tek başına iktidara gelmiş ve ülkemize eser, milletimize hizmet kazandırma yoluna çıkmıştır. AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığı bu siyaset yolunda hak ve özgürlük temelli reformları hayata geçirmiş, yerli ve milli kalkınma hamleleriyle Türkiye'yi saygın ve söz sahibi ülke konumuna yükseltmiştir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak zaferlerle dolu 20 yıllık tecrübemizin yanında, ilk günkü aşk, heyecan ve azimle Türkiye'ye hizmet mücadelemizi sürdürecek ve inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun inşasını gerçekleştireceğiz."AYDINLIĞA AÇIK KARANLIĞA KAPALI' SLOGANIYLA DÜŞTÜK YOLLARA"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: 3 Kasım 2002'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Aydınlığa açık karanlığa kapalı' sloganıyla düştük yollara. Büyük ve güçlü Türkiye tasavvurumuzu hayata geçirebilmek için gece gündüz çalışarak yolumuza devam ediyoruz. #MilleteHizmetYolunda 20.yılımız kutlu olsun."AYDINLIK YARINLARI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİMİZ NİCE YILLARA!"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Partimizin Millete Hizmet Yolunda iktidara gelişinin 20. yılı. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz! Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizle el ele, gönül gönüle aydınlık yarınları inşa etmeye devam edeceğimiz nice yıllara! 3 Kasım 2002 Millete Hizmet Yolunda."YOL DA YOLDAŞ DA DEĞİŞMEDEN, HAYALLERDEN VAZGEÇMEDEN…"AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin: 3 Kasım 2002… Yol da yoldaş da değişmeden, hayallerden vazgeçmeden, ilk günün heyecanı hiç tükenmeden… Milletimizin yoldaşlığında nice 20 yıllara… Millete Hizmet Yolunda."MİLLETİMİZİN BÜYÜK TEVECCÜHÜ İLE…"TBMM Adalet Komisyonu Başkanı - AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler: Milletimizin büyük teveccühü ile AK Parti'mizin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Millete Hizmet Yolunda nice senelere… 3 Kasım 2002"BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ-TÜRKİYE İÇİN BİR MİLADIN BAŞLANGICIDIR"AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık: AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikâyesi, bir milletin aşk hikâyesidir." – Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Millete hizmet yolcuğumuzun 20. Yılı kutlu olsun. Nice AK yıllara... #3Kasım2002 #BizimkisiBirAşkHikayesi Türkiye için bir miladın başlangıcıdır.""MİLLETİMİZLE BİRLİKTE DAHA NİCE 20 YILLARA"AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin iktidarı 20. yaşında. "Biz bu milletin hizmetkârıyız" anlayışı ile ilk günkü aşkla çalışmaya, milletimizle birlikte daha nice 20 yıllara. #MilleteHizmetYolunda #3kasım2002"İLK GÜNKÜ AŞK VE HEYECANLA…"AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002'de çıktığımız kutlu yürüşümüzde "Siyasetimizin temelinde insan vardır" anlayışıyla Aziz Milletimizin hizmetinde emin adımlarla ilerliyoruz. Millete Hizmet Yolunda ilk günkü aşk ve heyecanla yola devam""İLK GÜNKÜ AŞKLA…" , "TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN DURMAK YOK, YOLA DEVAM"AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi: İlk Günkü Aşkla…" derken, AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "Türkiye Yüzyılı için durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Millete Hizmet Yolunda nice AK yıllara! 3 Kasım 2002" ifadelerini kullandı."AYNI ZAMANDA BİR KADIN HAREKETİDİR AK PARTİ"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Millete Hizmet Yolunda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktığımız yolda 20. yılımız. Kutlu olsun, nicelerine… 3 Kasım2002. Aynı zamanda bir kadın hareketidir AK Parti.""VE 20 YILDA ASIRLIK ESER VE HİZMETLER ORTAYA KOYDUK…"AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: 3 Kasım 2002'de "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek kutlu bir yolculuğa çıktık. Ve 20 yılda asırlık eser ve hizmetler ortaya koyduk. #MilleteHizmetYolunda Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne hep birlikte çıkartacağız""TÜRKİYE'NİN GURUR TABLOSU"İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde, "Her şey Türkiye İçin" sloganıyla 3 Kasım 2002 ile başlayan Millete Hizmet Yolunda Türkiye'nin Gurur Tablosu."LİDERE SELAM, YOLA DEVAM!"AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz: Dün gibi… Millete hizmet yolunda tam 20 YIL. Durmak yok, Lidere selam, Yola devam! #MilleteHizmetYolunda #3kasım2002 #TürkiyeYüzyılı"KARARLIYIZ VE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Şanla, şerefle Millete Hizmet Yolunda 20 yıl! Nice hizmet dolu 20 yıllara…AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise "Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının son çeyreğine mührünü vuran ve ikinci yüzyıla yine büyük atılımlarla girmeye hazırlanan AK Parti iktidarımızın 20. yılı kutlu olsun. Milletimizin teveccühü, desteği ve duasıyla nice başarılara inşallah… Millete Hizmet Yolunda" diye yazdıAK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de "Bugün 21 yaşındaki AK Parti'mizin iktidardaki 20'nci yılı… 20 yıldır milletimizin teveccühüne mazhar olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yola çıktığımız ilk günden bu yana AK Partimiz; yeniliklerin, yatırımların, projelerin, atılımların ve kardeşliğin adresi oldu. Kararlıyız ve birlikte başaracağız; Bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız, Bu yüzyılı, istikbalimizin temeli gençlerimizin yüzyılı yapacağız, Bu yüzyılı, Aziz Milletimizin yüzyılı yapacağız. #MilleteHizmetYolunda" ifadelerini kullandı."YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar: Tarih 3 Kasım 2002! Bugünden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her gün daha ileri, daha gelişmiş ve müreffeh bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. #MilleteHizmetYolunda"LİDERİMİZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE NİCE YILLARA"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Cumhurbaşkanı'mız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk balkon konuşmasından bu yana tam 20 yıl geçti. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nice yıllara. MilleteHizmetYolunda 3Kasım2002" derken"2023, 2053 VE 2071 HEDEFLERİNE MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE ULAŞACAK İNŞALLAH"AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna: 20. yıl dönümümüz kutlu olsun. 3 Kasım 2002'de başlayan bu kutlu yolculuk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine milletimizin desteğiyle ulaşacak inşallah. Türkiye Yüzyılı parolasıyla; durmak yok, çalışmaya devam. Millete Hizmet Yolunda"HAMDOLSUN AYASOFYA'NIN ZİNCİRLERİNİN KIRILMASI CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A NASİP OLDU"Ümraniye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Polat: Zincirler Kırılacak Ayasofya Açılacak" Hamdolsun Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a nasip oldu #MilleteHizmetYolunda #3Kasım2002"NİCE 20 YILLAR MİLLETE HİZMET ETMEK EN BÜYÜK ARZUMUZ"Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık: Millete hizmet yolunda tam 20 yıl! AK Parti 20 yıl önce bugün Milletimizden aldığı güçle çıktığı yolda, aynı inançla yürümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nice 20 yıllar millete hizmet etmek en büyük arzumuz. 3 Kasım 2002 Millete Hizmette 20 Yıl"TÜRKİYE'Yİ DÜNYA'NIN UMUDU HALİNE GETİRİŞİNİN 20. YILI KUTLU OLSUN"Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: Biz bu yola vallah düşmanlık için girmedik! Vallah sevmek için girdik, billah sevmek için girdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi içinde bulunduğu sarmaldan çıkarıp Dünya'nın umudu haline getirişinin 20. yılı kutlu olsun.AK PARTİLİ VATANDAŞLAR DA ZAFERİN YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI!Sosyal medyada AK Parti'den görevli kimi isimlerin dışında vatandaşlar da AK Parti'nin zafer kazandığı 3 Kasım 2002 tarihinin yıl dönümünü kutladı. Çok sayıda vatandaş fotoğraf kareleri eşliğiyle kutlama mesajları yayınlarken bazıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesitleri paylaşmayı tercih etti.