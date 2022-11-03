2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin lirayı aştı
TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI kayıt ücretinin de aynı oranda zamlanması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrası, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.
TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.
2023 IMEI kayıt ücreti
Yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 091 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
2012 -100 TL
2013 -115TL
2014 -119TL
2015 -131TL
2016 -138TL
2017 -149TL
2018 -500TL
2019 -1500TL
2020 -1838TL
2021 -2 bin 006TL
2022 -2 bin 732TL
2023 -6 bin 091TL
Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olacak.
Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar, kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.
Yurt dışından telefon getirmek zorlaştı
Vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza iPhone getirmek için çeşitli turlar düzenleniyordu. Ancak IMEI kaydına gelen zamlar sonrası, ucuza telefon getirmek daha da zorlaştı
TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.
2023 IMEI kayıt ücreti
Yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 091 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
2012 -100 TL
2013 -115TL
2014 -119TL
2015 -131TL
2016 -138TL
2017 -149TL
2018 -500TL
2019 -1500TL
2020 -1838TL
2021 -2 bin 006TL
2022 -2 bin 732TL
2023 -6 bin 091TL
Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olacak.
Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar, kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.
Yurt dışından telefon getirmek zorlaştı
Vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza iPhone getirmek için çeşitli turlar düzenleniyordu. Ancak IMEI kaydına gelen zamlar sonrası, ucuza telefon getirmek daha da zorlaştı