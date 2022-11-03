  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,16 - 18,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin lirayı aştı

TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI kayıt ücretinin de aynı oranda zamlanması bekleniyor.

Ekleme: 3.11.2022 - 16:55 Güncelleme: 3.11.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin lirayı aştıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrası, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.

TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.

2023 IMEI kayıt ücreti
Yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 091 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 -100 TL
2013 -115TL
2014 -119TL
2015 -131TL
2016 -138TL
2017 -149TL
2018 -500TL
2019 -1500TL
2020 -1838TL
2021 -2 bin 006TL
2022 -2 bin 732TL
2023 -6 bin 091TL

Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olacak.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar, kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Yurt dışından telefon getirmek zorlaştı
Vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza iPhone getirmek için çeşitli turlar düzenleniyordu. Ancak IMEI kaydına gelen zamlar sonrası, ucuza telefon getirmek daha da zorlaştı
Kılıçdaroğlu 'tefeci' dediklerine gitti
Türkiye yeniden öncü olmuştu: Rusya’dan tahıl koridoru anlaşmasına yanıt
İmran Han'a suikast girişimi sonrası Pakistanlı gazeteci canlı yayında anlattı: Şahbaz Şerif'in sözleri bir hiç! İç savaş çıkacak
Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı
Ümraniye'de klima borusu patlayan İETT'de yolcu yaralandı
İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı
Alman enerji devi Uniper'den rekor zarar
KRT TV Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı
Bodrum'da su ishale hattı yine patladı! Asfalt yarıldı, su baskınları yaşandı
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Kremlin: Türkiye’nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörü
TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi
PKK programında sunum yapan TTB'li Halis Yerlikaya hasta bakmaya devam ediyor
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Elinde belge varsa çık ortaya koy
İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız bir şekilde işten çıkardıkları işçi için işe iade kararı
Firari Danıştay üyesi kıskıvrak yakalandı
Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında: 'Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor'
WhatsApp, 'Topluluklar' özelliğini duyurdu

WhatsApp, 'Topluluklar' özelliğini duyurdu

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor