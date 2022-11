TSK’nın Suriye ve Irak'ta planladığı kara harekatı HDP’ye korku saldı

Türk askeri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başına yıkmaya başladı.Hava harekatıyla şimdiye kadar 480 terörist etkisiz hale getirildi.‘Pençe-Kılıç Operasyonu' adı verilen harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi.Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik'in karadan müdahalesinin her an olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız.” dedi.Öte yandan Türkiye'nin toprakları ve sınırlarını teröristlerden arındırmak istemesi, her zaman olduğu gibi HDP'yi yine rahatsız etti.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olası kara harekatından duyduğu endişeyi dile getirdi.Sancar, “Eğer bir kara operasyonu başlatırlarsa kiminle yapacaklar, müttefikleri kim? ÖSO çeteleri. Kim bunlar? Suriye'de yıllardır insanlık suçu işleyenlerle iş birliğinin Suriye ve Türkiye halklarına hangi faturaları çıkaracağını öngörmek bu kadar zor mu?” dedi.Zeytin Dalı harekatıyla, Suriye'nin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı ve El Bab bölgelerine operasyon düzenlenmişti.Düzenlenen operasyonlarla güvenli sınır hattı Tel Rıfat'a kadar ulaşmıştı.Zeytin Dalı harekatının yanı sıra Barış Pınarı operasyonuyla birlikte de güvenli sınır hattı Ayn İsa ve Münbiç'e kadar çekildi.Yine Fırat Kalkanı harekatıyla güvenli sınır hattı Aynularab ve Münbiç'e kadar çekilerek terörden temizlendi.Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler, güvenli sınır hattının nereye kadar uzatılacağına çevrildi.Yapılacak yeni operasyonla birlikte güvenli sınır hattı, Aynularab, Münbiç, ve Tel Rıfat'a kadar uzatılabilecek.Bu 3 bölgenin, düzenlenebilecek yeni harekatla birlikte terörden arındırılmasının üzerinde dikkatle duruluyor...Operasyonlar sonrası güvenli sınır hattı nereye kadar uzanacak