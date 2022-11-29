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Süleyman Soylu, BAE'de temaslarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Ekleme: 29.11.2022 - 15:10 Güncelleme: 29.11.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi.

Bakan Soylu'yu, Abu Dabi Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile diğer yetkililer karşıladı.

Nahyan ile makamında görüştü
Soylu ve Al Nahyan, BAE İçişleri Bakanlığı binasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükelçi Tunçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.
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