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İbrahim Kalın'dan son dakika harekat mesajı: Yarın, haftaya veya her an olabilir!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilecek muhtemel kara operasyonuna ilişkin, "Yarın, haftaya veya her an olabilir" dedi.

İbrahim Kalın'dan son dakika harekat mesajı: Yarın, haftaya veya her an olabilir!
Ekleme: 29.11.2022 - 12:59 Güncelleme: 29.11.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Kalın'dan son dakika harekat mesajı: Yarın, haftaya veya her an olabilir!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilecek muhtemel kara operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Kimseden icazet almayız. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir. Zamanını, zemini ve kapsamını Türkiye belirler.

YPG işine geldiğinde ABD, Rusya veya rejimle iş tutuyor.

'OPERASYONLAR DEVAM EDECEK'

İstiklal saldırısı süreci bu sürecin tamamen başka bir sürece dönmesine neden oldu. Bizim terör örgütüyle mücadelemiz İstanbul'a Antep'e taşındı. Buna müsaade etmemiz mümkün mü?

Nereden gelirse gelsin biz bu tehdidin bitmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Operasyonlarımız devam edecek.

Türkiye'nin 3 askeri harekatı olmasaydı muhtemelen bugün Kuzey Irak'tan Akdeniz'e bir terör koridoru oluşacaktı. Cumhurbaşkanımız Obama döneminden bu yana dünya liderlerine bir güvenli bölge çağrısında bulunmuştu. O güvenli bölge (30 km) olsaydı. Ne bu kadar göç ne de terör saldırısı olacaktı.

REJİMİN TAVRI NE OLACAK?

Şu anda göz yumma ve topraklarını elde tutma peşindeler ancak yeni gelişmelerle ne olur, zamanla göreceğiz. Rejim, İran ve Rusya ile birlikte hareket ediyor.

Suriye ile istihbari düzeyde hep temas içerisinde oldu. Cumhurbaşkanımız ifade etti. Ebedi küslükler olmaz. Ancak bunun bir zemini olması gerekiyor. Türkiye'nin beklentileri karşılanırsa o zaman böyle bir görüşmenin temasının zemini oluşabilir.

MISIR İLE NORMALLEŞME

Doha'daki görüşme tesadüf değildi. Katar Emiri'nin kolaylaştırıcı bir rolü oldu. Ancak bunun bir buçuk iki yıl geriye giden bir arka planı var.

Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar çıkarlarımız örtüşmeye başladı. Stratejik çıkar ve öncelikler bağlamında ikili görüşmeler başladı. Mısır, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olmayacağını gördü.

Mısır sürecinin Suriye'den farklı olduğunu görmek lazım.

ERMENİSTAN SÜRECİ

Sınırın açılması için teknik çalışmalar yapıldı. Süreç olumlu ilerledi.

Ermenistanla Azerbaycan arasındaki sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Müzakereler sağlıklı bir şekilde devam ediyor. 30 yıldır kurulamayan temaslar kuruldu. Karabağ meselesi çözüldü.

Eşzamanlı olarak Azerbaycan'ın Ermenistan beklentileri var. Uygun bir zaman ve zeminde adımlar atılır. Yakın ve orta vadede tahvil olacağını söyleyebilirim.

YUNANİSTAN'DAN GELEN AÇIKLAMALAR

Bizim Yunanistanla kavga etmek askeri bir angajmana girme gibi bir niyetimiz yok. Biz gerilimden yana değiliz.

Türkiye cevapsız tepkisiz kalmaz. Haksız iddialar ve iftiralar yapıldığında, Türkiye aleyhine propaganda yapıldığında Türkiye bunu tepkisiz bırakmaz.

Yunanistan'da seçim var. Kendilerinde iç siyasette puan kazanma derdiler. Bunun kimseye faydası yok. Türkiye büyük bir ülke. Biz Yunanistanla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz.
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