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Bartın'da devrilen yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı

Kontrolden çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsünde 40 kişi yaralanırken, tedavisi tamamlanan şoför emniyete götürüldü. Şoförün ilk ifadesinde, 'Dalmışım' dediği öğrenildi.

Ekleme: 29.11.2022 - 15:39 Güncelleme: 29.11.2022 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Bartın'da devrilen yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı
Rize'den yola çıkarak Zongudak'a ilerleyen yolcu otobüsü korkunç bir kaza geçirdi.

Yolculuğun Bartın kısmında, şoförü Mustafa E.'nin (31) direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle otobüs yeşillik alana devrildi.

Yan yatan otobüsün içerisinde bulunan yolculardan 40 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü tedavi sonrası gözaltına alındı
Bir diğer yandan sürücüsü Mustafa E., Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

'Dalmışım'
Verdiği ilk ifadesinde 'Dalmışım' dediği öğrenilen sürücünün, jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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