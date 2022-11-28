Pençe şehitlerinin naaşı Gaziantep'e getirildi

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Onur Öztürkmen'in annesi, oğlunun kepini elinde tutarak asker selamı verdi. Kardeşi ise ağabeyinin cenazesini askeri kıyafet giyerek karşıladı.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü...



Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.



Pençe Kilit Harekatı bölgesine düzenlenen roketli saldırıda 3 kahraman asker şehit düştü.



Memleketlerine getirildiler

Şehitlerden 24 yaşındaki Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun naaşı, askeri uçakla Van’dan Gaziantep Havalimanı'na getirildi.



Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.



Şehit annesinden asker selamı

Bu sırada şehit Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen, oğlunun kepini tutarak asker selamı verdi.



Şehidin tek kardeşi Mehmet Fatih Öztürkmen ise ağabeyinin cenazesini askeri kıyafet giyerek karşıladı.



Öztürkmen'in cenazesi, ikindi vakti Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi'nde toprağa verilecek. Şehit Uğurlu'nun cenazesi ise yarın Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.



Törene yoğun katılım

Törene şehitlerin ailelerinin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP milletvekili Muhittin Ali Taşdoğan ile diğer ilgililer katıldı.