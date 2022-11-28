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Fahrettin Koca: İyileşince randevunuzu iptal edin

1 ay içerisinde 3 milyona yakın kişinin randevu aldığı halde muayeneye gitmediği verisi üzerine konuya mizahi yönden yaklaşan Sağlık Bakanı Koca, iyileşenlerin randevularını iptal etmesini istedi.

Ekleme: 28.11.2022 - 16:16 Güncelleme: 28.11.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca: İyileşince randevunuzu iptal edinTürkiye'de son dönemde en başarılı alanlardan biri olan sağlık sisteminde muayene için randevu alınamadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan MHRS, kişilerin web, mobil uygulama veya ALO 182 Çağrı Merkezi'ni kullanarak istediği hekime randevu oluşturmasına olanak sağlıyor.

1 ayda 3 milyona yakın randevu muayeneye dönüşmedi
Ortaya atılan bu iddilara karşın Sağlık Bakanlığı randevu verilerini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

'İyileşince randevunuzu iptal edin, iyi olduğunuzu bilelim'
Konuya ilişkin bir paylaşım da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Konuya biraz da mizahi yönden yaklaşan Koca, randevu aldıktan sonra iyileşenlerin randevularını iptal etmelerini istedi.

Koca paylaşımında, 'MHRS üzerinden doktor randevusu aldıktan sonra şikayeti kalmayanlar… Randevunuzu iptal edin ki, iyi olduğunuzu biz de bilelim.' ifadelerini kullandı.
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