AFAD duyurdu! Düzce’de bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre; Düzce Merkez'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.AFAD: Düzce Merkez'de saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde, 9.52 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.DÜZCE'de bugün sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Düzce merkeze bağlı Şaziyeköy olarak saptadığı deprem, saat 06.57'de oldu. Yerin 9.52 kilometre derinliğinde olan 4.3 deprem, Düzce merkez ve ilçelerinin yanı sıra, çevre illerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Depremin merkez üssünü Çilimli ilçesine bağlı Döngelli köyü, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.