İstanbul'da silahla vurulmuş 3 ceset bulundu
Şişli Kuştepe'de bir gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 3 ceset bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.
Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.
Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.
Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.