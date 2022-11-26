İstanbul'da silahla vurulmuş 3 ceset bulundu

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.