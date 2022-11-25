İstanbul Valiliği duyurdu: 2 istasyonda metro durmayacak!
İstanbul Valiliği, saat 15.00 itibarıyla, Şişhane ve Taksim istasyonlarında metronun durmayacağını açıkladı.
İBB, İstanbul Valiliği kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:
'İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:
'İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.'