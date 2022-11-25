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İstanbul Valiliği duyurdu: 2 istasyonda metro durmayacak!

İstanbul Valiliği, saat 15.00 itibarıyla, Şişhane ve Taksim istasyonlarında metronun durmayacağını açıkladı.

Ekleme: 25.11.2022 - 14:58 Güncelleme: 25.11.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği duyurdu: 2 istasyonda metro durmayacak!İBB, İstanbul Valiliği kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:

'İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.'
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