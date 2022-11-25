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İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını aradan 7 ay geçmesine rağmen onaylamadı. İmamoğlu'nun indirim kararını onaylamaması tepkilere neden olurken İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın vatandaşlardan ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım masrafı için destek topladığı ortaya çıktı.

İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor
Ekleme: 25.11.2022 - 11:28 Güncelleme: 25.11.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yapılan zam tepkiyle karşılanırken Cumhur İttifakı, kararın geri çekilmesi için harekete geçti.

7 AY GEÇTİ İBB'DEN SES YOK
İBB Meclisi'nde yapılan yeni oylama ile birlikte öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması yönünde karar alındı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci abonman ücreti için alınan indirim kararını aradan 7 ay geçmesine rağmen onaylamadı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM TOPLUYOR
İmamoğlu'nun indirim kararını onaylamaması tepkilere neden olurken İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın vatandaşlardan ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım masrafı için destek topladığı öğrenildi. Sosyal medyada İBB'nin bir vatandaşa attığı mesaj paylaşıldı. Söz konusu mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Değerli hayırsever vatandaşım. Yaptığınız destekle bir öğrencimizin ulaşımına destek oldunuz. Öğrencimiz adına size bu anlamlı destek için çok teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. - Ekrem İmamoğlu-İBB Başkanı"
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