  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından şu ana kadar 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 25.11.2022 - 10:23 Güncelleme: 25.11.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde sürdürülen başarılı operasyonlarla kararlı bir şekilde devam ediyor…

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerine karşı gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında, Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatta öldürülen terörist rakamlarına ilişkin son rakamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

326 terörist etkisiz hale getirildi
326 terörist etkisiz hale getirildiğini duyuran Akar, 'Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor' dedi.

'Bizim tek hedefimiz teröristler'
Operasyonda 'TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde ABD gözlem noktasını vurduğu' iddiası hakkında da konuşan Akar, 'Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var, o da teröristler' dedi.

Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Tarihsel olarak en iyi seviyede!
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı
Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?
Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi
Turizmde artık süper ligdeyiz: Hedef yıl sonunda 44 milyar dolar gelir
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu
Ukrayna için korkutan nükleer uyarısı: Hemen harekete geçilmeli
Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu: Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız, eşya ve kira yardımı yapılacak
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı!
Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması...
Yunanistan'a kaçarken bataklığa saplandı! FETÖ'cü eski teğmen tutuklandı!
AFAD açıkladı! Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor