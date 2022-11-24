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TSK’nın suni gerekçeye ihtiyacı yok: Hulusi Akar'dan HDP'nin iddialarına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bütçe görüşmelerinde HDP’den gelen, “Taksim saldırısı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı için bahane edildi” yorumuna tepki gösterdi: TSK’nın, MSB’nin yurt içinde, sınır ötesinde, Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele konusunda operasyon yapmak için gerçekten hiçbir suni gerekçeye ihtiyacı yok.

TSK’nın suni gerekçeye ihtiyacı yok: Hulusi Akar'dan HDP'nin iddialarına tepki
Ekleme: 24.11.2022 - 09:05 Güncelleme: 24.11.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
TSK’nın suni gerekçeye ihtiyacı yok: Hulusi Akar'dan HDP'nin iddialarına tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Vekillerden gelen soruların milli birlik ve beraberlik ruhuna uygun düşmediğini kaydeden Akar, “Sorular ve yorumlarda Ahmet Kaya'nın türküsü aklıma geldi, ‘Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça.' Ya, cevapları verilmiş, tartışması yapılmış, konuşulmuş, görüşülmüş; yazılı, sözlü aleni konular var. Bunlar soru ve yahut da yorum ve yahut da cevaplar atlanarak yeni birtakım yorumlar inşa edilmeye kalkıldı” değerlendirmesinde bulundu.

BAHANE GEREKLİ DEĞİL
Akar, HDP'den gelen ‘Taksim saldırısı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı için bahane edildi' eleştirisine şöyle yanıt verdi: “TSK'nın, MSB'nin, yurt içinde, sınır ötesinde, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele konusunda operasyon yapmak için gerçekten hiçbir suni gerekçeye ihtiyacı yok.”

GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANIMI
Bakan Akar, göz yaşartıcı gazla alakalı bir soruya şu yanıtı verdi: “Kimyasal Silahların Önlenmesi Anlaşması var. Türk Silahlı Kuvvetleri de bunun içinde ve bunun envanteri denetlenmektedir. Bunu tek tek okuyayım: Göz yaşartıcı mühimmat savaş yöntemi olarak kullanılırsa yasak ancak rehine kurtarma operasyonlarında, insan hayatını korumak için ve belli yerlerde sınırlı olarak polis de kullanır. Batı'da da kullanılıyor, Amerika'da da kullanılıyor.”

Akar, sınır güvenliği konusundaki eleştirilerde kullanılan ‘Hudutlar kevgire döndü' sözünün çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Gerçekten çok zararlı bir kelime, bunu kullanmamak lazım” cevabını verdi.

471 hedef vuruldu 254 terörist etkisiz

Bakan Hulusi Akar, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi. Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, 'Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi' diye konuştu.

BİZİM HİÇBİR SORUNUMUZ YOK
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne-fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına işaret eden Akar, şunları kaydetti: 'İftirayla fitneyle fesatla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız.' Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi.
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