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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kasım ayı faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekleme: 24.11.2022 - 14:02 Güncelleme: 24.11.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) kasım ayı toplantısı sonrasında aldığı faiz kararını paylaştı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine karar verdi.

Faiz beklentiler doğrultusunda açıklandı
Ekim ayında PPK açıklamasında; takip eden toplantıda benzer bir adım daha atılacağı ve faiz indirim döngüsünün sona erdirileceğinin gündeme alındığı bildirilmişti. Yapılan anketler de Merkez Bankası’nın faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 9’a çekmesini bekliyordu.

Enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kullanacak
Bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yaptığı toplantının özetinde, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edileceği belirtilerek "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine karar vermiştir." dendi.

"Faiz döngüsü sonlandı"
Toplantının özetinde, "Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir." denilerek faizin düşürülme seyrinin tamamlandığı açıklandı.

Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak
TCMB'den yapılan açıklamada, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir. Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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