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Kayseri’de 12 zehir taciri yakalandı

Kayseri’de narkotik polisinin uyuşturucu madde tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 24.11.2022 - 09:58 Güncelleme: 24.11.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Kayseri’de 12 zehir taciri yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan torbacılara yönelik operasyon yaptı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan arama yapan ekipler, doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapan bir kişiyi de yakaladı. Operasyonda adreslerdeki aramalarda 15 gram eroin, 173 gram sentetik uyuşturucu, 552 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 uyuşturucu madde taciri emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.




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