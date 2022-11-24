Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollardan para elde edenlere karşı operasyonları sürüyor.Son olarak Hatay'ın İskender'un ilçesinde emniyet güçlerince operasyon düzenlendi.5 adrese baskın düzenlendiEkipler, yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik 5 adres için harete geçti.Burada yapılan baskında R.G., M.A.A., M.M. ile M.V. adlı 4 şahıs gözaltına alındı.Ele geçirilenlerÖte yandan adreslerde yapılan aramada, 8 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 7 adet flaş bellek, 4 adet sim kart, 7 bin 340 Türk lirası, 200 Dolar, 500 Riyal ele geçirildi.İHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.