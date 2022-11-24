CHP'li Vekil Murat Bakan’ın 'Polis Sendikası' hesabı yöneticisiyle irtibatı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, Türk Polis Teşkilatını hedef alan dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira barındıran içerikler paylaşan 'Polis Sendikası' adlı sosyal medya hesabıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı.POLİS SENDİKASI HESABI YÖNETİCİSİ TUTUKLANDIAçıklamada, 'Polis Sendikası' adı ile kurulan troll sosyal medya hesabından, Türk Polis Teşkilatını hedef alan dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira barındıran içerikler paylaşılması üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma sonucunda, sosyal medya hesabı yöneticisi bir kişinin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:'Söz konusu şahsın, maalesef üzülerek belirtmeliyiz ki; Emniyet Teşkilatı'nda çalışan bir Polis memuru olduğu belirlenmiş olup, Türk Polis Teşkilatı'na yönelik dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımların da adı geçen sosyal medya hesabından yayıldığı anlaşılmıştır. Şahıs söz konusu yalan ve iftiraya dayalı paylaşımları tehdit ve şantaj aracı olarak kullanması ve özel hayatın gizliliğini ihlâl etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştır.'Açıklamada, söz konusu tutuklanan sosyal medya hesabı kullanıcısı personelin daha önce disiplinsiz davranışları sebebiyle geçmişte birçok kez soruşturma geçirdiğinin ve disiplin cezası aldığının da ortaya çıktığı bildirildi.CHP MİLLETVEKİLİ BAKAN'IN TROL HESAP YÖNETİCİSİYLE İRTİBATI ÇIKTIAdı geçen Polis Memurunun, görevinin her aşamasında Türk Polis Teşkilatı'nı küçük düşürecek faaliyetlerde bulunduğuna, gizli bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslarla paylaşarak çıkar sağlayıp onların desteğini alıp güç bulmaya çalıştığına ve böyle yaparak olmayan şeyleri oluyor gibi göstererek kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığına da yer verilen açıklamada, 'Ayrıca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Polis Sendikası adlı troll hesap tarafından ileri sürülen dezenformasyon amaçlı bilgileri Meclis kürsüsünde dile getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da ilgili sosyal medya yöneticisi şahısla irtibatlı olduğu anlaşılmıştır. CHP Milletvekili'nin bu troll hesap üzerinden aldığı ve TBMM'ye taşıdığı özel hayatın gizliliğini ihlal eden yalan ve iftiraya yönelik bu bilgiler ise doğru olmayıp, milletvekili sorumluluğuna yakışmayacak karalamaya yönelik algı çabasından başka bir şey değildir' denildi.