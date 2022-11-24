  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,21 - 19,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki terör hedeflerine yönelik harekât sinyalini vermesinin ardından bölgede teyakkuza geçildi. Mehmetçik de Suriye’nin kuzeyine 5. kara harekâtı için hazır

Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır
Ekleme: 24.11.2022 - 09:16 Güncelleme: 24.11.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı sinyalini vermesinin ardından bölgede hazırlıklar başladı. Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı ile TSK tarafından çevrelenen PKK/YPG'li teröristler Pençe- Kılıç Harekâtı ile köşeye sıkıştırıldı.

Bölgede bulunan Milli Suriye Ordusu askerlerinde de kara harekâtı için hazırlıklar başladı. Bölgede son günlerde yapılan toplantılarda operasyonun detayları konuşulmaya başlandı.

TSK ve Milli Suriye Ordusu'nun ilk hedefi güvenli bölgelere saldırıların gerçekleştiği Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab bölgesi olacak.

Suriye'nin kuzeyinde daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtı düzenleyen TSK, Pençe Kılıç Harekâtı'nın kara bölümü başlarsa Suriye'nin kuzeyinde 5. kara harekâtını başlatmış olacak.

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA
Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor.

Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 'Biz; gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz!' denildi.

Geçtiğimiz günlerde tatbikat yapan Suriye Milli Ordusu (SMO), olası harekâta ilişkin teyakkuz halinde. SMO, bölgede güvenlik önlemlerini de üst seviyede tutuyor.
CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar
Bakan Koca: 115 bin ilave personel alacağız
Merkez Bankası, politika faizini bugün açıklayacak
İYİ Parti'li Aytun Çıray’ın başörtüsünün yasaklanması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı
Bakırköy'de İETT şoförü yolcularla tartıştı, otobüsü yol kenarına park etti
Yeni yüksek hızlı tren hattı geliyor: İki il arası 80 dakikaya kadar düşecek
Pençe-Kılıç Hava Harekatı ABD'yi rahatsız etti: Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor
Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır
TSK’nın suni gerekçeye ihtiyacı yok: Hulusi Akar'dan HDP'nin iddialarına tepki
ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları
TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...
CHP'li Vekil Murat Bakan’ın 'Polis Sendikası' hesabı yöneticisiyle irtibatı ortaya çıktı
EGM yasal işlem başlattı! Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapanlar hakkında işlem yapılacak!
Bakan Varank'tan savunma sanayii yatırımlarını eleştiren HDP'li Paylan'a tepki! 'Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın'
Düzce'de en büyüğü 4.3 olmak üzere 160 artçı deprem meydana geldi!
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' hediye: Estrada Palma'nın mektubunu ve Sultan II. Abdülhamid'in cevabını takdim etti
AK Partili Cora CHP'ye seslendi: FETÖ'nün kuklası oldular kalkmış bakanımıza laf söylüyorlar
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
Bakan Kurum Düzce'de hasar tespiti sonrası açıklamalarda bulundu! 'Hasar tespiti bitmeden evlere girmeyin'
Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük